ASF São Carlos comemora virada nos minutos finais

Gol da virada: jogadoras comemoram o terceiro gol da ASF: no sufoco - Crédito: Zé_Photografy

Um teste para cardíaco nenhum colocar defeito. Uma virada nos minutos finais, com muita emoção e adrenalina. Assim foi o encontro entre ASF São Carlos x Guerreiras de Pinda, ocorrido na noite desta terça-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e válido pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino.

Em sétimo lugar na competição com 11 pontos, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço necessitava desesperadamente da vitória para melhorar a situação no torneio.

Sob pressão, as atletas começaram a partida até com certo domínio e abriu 1 a 0. Mas, após o gol, o time sofreu um apagão e viu as visitantes crescer no jogo e dominar a etapa inicial. Com isso fizeram 2 a 1.

No intervalo, Fabiano tratou de motivar suas atletas e pedir mais foco e determinação. O time equilibrou as ações, mas faltava criatividade para superar a retranca adversária.

Faltando três minutos para o encerramento da partida, o técnico são-carlense optou pela goleira-linha e deu certo: em duas jogadas, aconteceu a esperada virada, a vitória e a conquista dos três pontos.

Com o resultado, a ASF São Carlos chega aos 14 pontos, sobe para a 4ª colocação restando ainda três jogos para o encerramento da primeira fase.

“O time oscilou e não se apresentou bem. Mas conseguimos a vitória e o resultado é importante. Subimos na classificação e vamos trabalhar para galgar mais posições”, sintetizou o treinador ao final da partida.

Classificação

1. Instituto Lince, 26 pontos

2. São José, 25

3. Campos do Jordão, 17

4. Taboão da Serra, 15

5. ASF São Carlos, 14

6. Guerreiras de Pinda, 12

7. Praia Grande, 12

8. São Bernardo, 0

