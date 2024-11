ASF São Carlos busca vitória para manter vice-liderança na LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Em segundo lugar na fase de classificação e com a meta de manter a posição para decidir em casa a semifinal de olho na decisão do título da temporada 2024, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos faz a última partida da primeira fase do campeonato da LPF. A partir das 16h, desta quinta-feira, 7, encara o CATS no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

A matemática para a equipe adulta, dirigida pela técnica Ana Cláudia Bianconi é simples: uma simples vitória assegura a segunda colocação e assim a ASF, além de confirmar a vaga na semifinal, poderá decidir o segundo jogo em casa e buscar a classificação para a decisão.

Entretanto, Aninha espera um jogo complicado, já que o CATS é uma das mais tradicionais equipes do futsal feminino do interior e criou-se uma rivalidade esportiva entre as atletas.

“Vou pedir controle emocional para as jogadoras e para que tenham a cabeça no lugar. O importante é vencer, manter o segundo lugar no grupo, que está embolado. Se o time manter o padrão tático e impor o ritmo de jogo, poderemos conquistar um bom resultado, Temos que melhorar nas finalizações, pois acredito que a partida será definida nos detalhes.

Sub20

O sub20 da ASF terminou a participação na fase de classificação. Porém algumas adversárias ainda tem compromissos a cumprir. De acordo com Aninha a expectativa é que o time termine em 4º ou 5º lugar. A partir daí irá conhecer o adversário da segunda fase.

