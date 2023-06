Asf São Carlos busca engatar terceira vitória seguida fora de casa

SIGA O SCA NO

Em São Bernardo, Asf busca engatar terceira vitória seguida na temporada - Crédito: Zé_Photografic

Após um início de temporada instável, devido a seguidas lesões de jogadoras e consequentes resultados adversos, a equipe de futsal feminino Asf São Carlos encontrou o caminho das vitórias e das boas apresentações.

Aos poucos, as então lesionadas se recuperaram e o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço se reforçou. Desta forma, acontecem apresentações mais sólidas da equipe e os resultados positivos voltaram a animar o grupo. Prova disso é que o time são-carlense vai em busca da terceira vitória seguida.

A boa fase começou com os 4 a 2 em cima do Fut Fera de Guará pela Copa da Liga Paulista e foi reforçado pela conquista pelo mesmo placas em cima das Guerreiras de Pinda pelo Campeonato Paulista.

E pela mesma competição estadual, as comandadas de Fabiano estarão em ação a partir das 19h30 desta sexta-feira, 2, quando encara o ADC São Caetano no ginásio municipal de esportes Presidente Ciro II.

Fabiano não nega que o ambiente mudou entre as atletas e por este motivo a expectativa é de aconteça mais uma boa apresentação. “Estamos tendo um ganho físico. Com mais atletas (retorno das lesionadas e os reforços), podemos ‘rodar’ mais o elenco durante as partidas e isso faz a diferença. Sem contar que tivemos uma semana cheia para treinarmos”, pontuou o treinador.

Com os ventos favoráveis, Fabiano faz uma previsão bem otimista. “Intensificamos os trabalhos técnicos e táticos. Com isso vamos trabalhar para buscar mais um bom resultado fora de casa”, finalizou.

Leia Também