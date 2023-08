Asf São Carlos busca a reabilitação no Paulista

De olho na recuperação no Paulista, Asf São Carlos encara Campos do Jordão - Crédito: Zé_Photografy

Em quarto lugar no Campeonato Paulista de Futsal Feminino com 10 pontos, a Asf São Carlos tem um difícil desafio a partir das 16h deste sábado, 19, quando recebe a visita de Campos do Jordão a partir das 16h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O time são-carlense vem de derrota para Taboão da Serra e vai ter pela frente uma visitante indigesta, já que Campos do Jordão está em 3º lugar, com 14 pontos.

Sem poder contar com Kerolyn, que cumpre suspensão após ser expulsa em Taboão da Serra, o técnico Fabiano Lourenço afirmou que suas atletas mostram um certo cansaço.

Por este motivo, aproveitou os últimos dois dias (após a vitória em Botucatu pela Liga Paulista) para dar um descanso para as jogadoras.

“Temos que focar na recuperação física. Técnica e taticamente falando, o time precisa de alguns ajustes. Mas trabalhar a parte física, hoje, é mais importante”, alertou.

Esta preocupação de Fabiano reflete no confronto direto que terá pela frente contra Campos do Jordão. “Se nós vencermos vamos ficar a um ponto da terceira colocação. Por isso, converso bastante com todas elas sobre a importância desta partida. A nossa expectativa é de um bom jogo”, finalizou.

Leia Também