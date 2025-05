ASF recebe Mauá e quer vitória com saldo de gols

Equipe adulta da ASF São Carlos busca uma vitória ‘robusta’ contra Mauá - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma vitória robusta. Este é o sonho de consumo do técnico Fabiano Lourenço e das atletas da equipe adulta ASF São Carlos, que fará a partir das 16h deste sábado, 24, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a última partida da primeira fase da Copa da LPF. Na oportunidade, recebe a visita do Move Sport Mauá.

Hoje, três times lutam pelas duas primeiras colocações da primeira fase e que dará passaporte direto para as semifinais. A ASF, que está com 9 pontos, o Fut Fera, com 9 pontos e Fundesporte, com 6 pontos.

Mas caso todas as equipes vençam seus compromissos até o encerramento da fase, o trio somará 12 pontos cada e será necessário utilizar os critérios de desempate para apurar a colocação final de cada time. O item um é o saldo de gols e o dois, número de gols marcados na fase.

Pensando justamente nisso, o técnico Fabiano Lourenço afirmou que a ASF São Carlos irá em busca da vitória e se possível, por uma boa margem de gols, mas respeitando o adversário.

“Precisamos estar entre os primeiros para ir direto à fase decisiva. Por isso treinamos forte e nos preparamos para este desafio”, disse o treinador são-carlense.

Sub20

A equipe sub20 também vai estar em ação, mas agora pela Copa LPF e o adversário deste sábado, 24, a partir das 14h30 no Olaio Filho será Araçatuba, que está em 4º lugar na primeira fase. Já o time orientado pela técnica Ana Claudia Bianconi ocupa uma posição baixo.

Indagada sobre o que pretende para este compromisso, a treinadora disse que não conhece Araçatuba, que disputa pelo primeiro ano. A informação mais relevante que possui é que as adversárias são fortes fisicamente.

“Diante disso, pretendo fazer uma marcação baixa e sair em rápidos contra ataques para explorar a velocidade de minhas atletas. Acredito em uma boa partida, bem disputada. Minha intenção é armar um time para buscar a vitória e dar um novo ânimo para as jogadoras que precisam desses três pontos”, finalizou.

