ASC São Carlos conquista bons resultados no Paulista de BMX

Time são-carlense conquistou bons resultados em Indaiatuba - Crédito: Divulgação

A Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) orientada por Everton Douglas esteve presente na terceira etapa do Campeonato Paulista de BMX, realizada na manhã de domingo, 18, em Indaiatuba.

Com muita determinação e empenho, o time são-carlense conquistou bons resultados, apesar de ainda não poder competir de igual para igual com os adversários, pois não possuem uma pista específica para treinos.

Na superação, os pilotos da ASC conquistaram a 3ª colocação com o piloto Gabriel Marchete Duarte, 5° lugar com Pedro Sérgio, 6° lugar com João Victor Fatore, 7° lugar com Wanderson Silva (Buba). Os outros integrantes do time não conseguiram se classificar para a final.

