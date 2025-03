ASA suspende atividades em São Carlos por falta de recursos

Atletismo está com as atividades momentaneamente suspensas em São Carlos - Crédito: Divulgação

Por falta de recursos municipais, a Associação São-carlense de Atletismo (ASA), uma entidade sem fins lucrativos que representa a cidade em provas oficiais e possui ainda um projeto que dá atenção as crianças com autismo suspendeu, temporariamente, as atividades em São Carlos.

A revelação foi feita pelo presidente da entidade, Altair Fernando Maradona Pereira. De acordo com ele, entre atletas que participam das escolinhas, de alto rendimento e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deixam de praticar atividades. “Não temos recursos para continuar as atividades e dependemos de ajuda do Poder Público Municipal”, disse Maradona.

À reportagem, Maradona disse que a ASA dá uma pausa nas atividades por falta de recursos. “Infelizmente não temos como continuar os treinos e nem o projeto”, lamentou. Nas redes sociais, a entidade anunciou a suspensão e colocou em risco a representação da equipe nos Jogos Regionais deste ano, uma vez que não há previsão de retorno.

“Queremos retornar o mais rápido possível, porém depende do andamento de um processo que está em andamento na Prefeitura Municipal. Fizemos um plano de trabalho para manter em atividade a ASA durante três meses, mas para receber os recursos existe um processo que está no Departamento de Convênios. Mas há vários processos parados, não apenas da ASA. E o impasse continua. Por três vezes eles (departamento) retornaram o nosso processo para correções e estão ‘inventando’ coisas que não existem. Não só em relação a ASA, mas atinge outras modalidades esportivas em São Carlos”, lamentou. “Estamos em março e reenviamos os processos com as novas alterações no dia 15 de fevereiro, porém o andamento não acontece e fomos obrigados a tomar esta drástica decisão”, emendou.

Trabalho em risco

Com a suspensão das atividades, pelo menos 100 integrantes do projeto da ASA correm risco na temporada 2025. “Enquanto o processo não for para a Câmara Municipal e ser aprovado, as atividades estão suspensas. Há prazos a se cumprir para isso e o tempo estimado é de 45 dias. Acredito que o atletismo ficará pelo menos dois meses parado, no mínimo”, disse Maradona.

“O prejuízo será imenso”, revelou, salientando que acontecem provas organizadas pela Federação Paulista e os atletas da ASA não irão participar. “Corre o risco ainda de São Carlos não ter uma equipe de atletismo nos Jogos Regionais. Os atletas estão sendo os mais prejudicados, pois apenas treinam por conta própria e não competem, pois não temos como dar condições a eles”, reforçou.

Autismo

Outra informação dada por Maradona é que 50 crianças que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paratletas da equipe ACD com atletas deficiência visual e física (cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida), intelectual e síndrome de Down também foram afetadas. Bem como os idosos que integram a equipe da Melhor Idade. “Todos não irão competir, pois estamos sem recursos para dar continuidade aos trabalhos.

O comunicado

Sobre a suspensão das atividades, a ASA emitiu uma nota oficial, assinada por Maradona, abaixo reproduzida em sua íntegra:

“Nota Oficial

Ofício nº 86/2025

A Associação Sancarlense de Atletismo (ASA), por meio de seu presidente, Altair Fernando Pereira, comunica que todas as atividades da ASA estão suspensas. O atletismo atende atualmente mais de 50 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o atletismo para Atletas com Deficiência (ACD), que inclui paratletas com deficiência visual, física (cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida), intelectual e síndrome de Down, além do atletismo de rendimento, que conta com mais de 50 atletas representando São Carlos em competições como os Jogos Regionais, Jogos Abertos, competições da Federação Paulista de Atletismo (FPA), e os Jogos da Melhor Idade (Jomi).

A suspensão das atividades ocorre devido à falta de uma parceria formal com a Prefeitura. O plano de trabalho já foi entregue, mas o processo está parado, e ainda não sabemos quando será dado andamento ao mesmo. Estamos aguardando o andamento do processo para que possamos assinar o termo de fomento, aí sim retornaremos. Esperamos que essa situação seja resolvida o mais breve possível para que possamos retomar nossas atividades.

Atenciosamente,

Altair Fernando Pereira

Presidente da ASA”

