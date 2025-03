Artilheiro da A4 faz a diferenÃ§a e CAT vence o GrÃªmio

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Grêmio sofreu nova derrota em casa e se aproxima um pouco mais da degola - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Mais uma vez, no Campeonato Paulista da Série A4, o Grêmio São-carlense repetiu o ‘script’ de jogos anteriores, mas resultado que é bom, ficou devendo. Ou seja: teve a posse de bola, dominou territorialmente o jogo, mas teve uma zaga confusa, um meio campo acéfalo e um ataque inoperante. Marcos Paulo, artilheiro do campeonato, fez os gols da vitória do CAT.

Com todos esses “ingredientes” que nada agregaram a um bom futebol, o Lobo da Central sofreu mais uma derrota e vê o fantasma do rebaixamento ficar um pouco mais perto.

Mais uma triste página na temporada 2025 foi virada na tarde deste sábado, 8, quando o Grêmio São-carlense foi derrotado pelo Taquaritinga por 2 a 1, em jogo pela 12ª rodada da primeira fase, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Artilheiro da A4 com 10 gols, Marcos Paulo brilhou e fez os gols do time visitante na etapa inicial. O zagueiro João Victor descontou na etapa final.

Com o resultado, o Grêmio se manteve momentaneamente na 12ª posição com apenas 11 pontos. Já o Taquaritinga chega a 3ª posição com 23 pontos.

O jogo

O primeiro tempo de Grêmio e Taquaritinga foi um vídeo-tape de partidas anteriores: o Lobo com a posse de bola, mas sem levar perigo ao gol adversário. Já o adversário soube aproveitar as oportunidades para sair em vantagem.

Assim foi o dolorido primeiro tempo: o Grêmio teve a posse de bola e tinha um superficial domínio da partida. Já o Taquaritinga foi mortal quando tinha a posse de bola. Em 45 minutos teve duas chances de gol e soube fazer 2 a 0.

Em ambos, uma trágica coincidência: falha coletiva da zaga gremista e aos 16 minutos e aos 43 minutos, o artilheiro da A4, Marcos Paulo fez a festa e marcou os gols dos visitantes, chegando a 10 gols no campeonato.

No segundo tempo, o “arame liso” continuou. O Grêmio tinha a posse de bola, mas sem perigo. Mas, aos 11 minutos, uma ‘luz de esperança’ e em bola parada: cobrança de escanteio e João Victor apareceu para diminuir e fazer o primeiro do Grêmio.

Porém, no restante da etapa final, sobrou transpiração, mas faltou inspiração para os jogadores do Grêmio que amargaram mais um resultado negativo em seus domínios e vê o fantasma do rebaixamento assustar um pouco mais.

Leia Também