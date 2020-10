Araraquara surpreende Objetivo/InHouse/Smec na APV e conquista a vitória em São Carlos

Crédito: Be Caviquioli

A estreia do Objetivo/InHouse/Smec não foi das melhores do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV). Em partida realizada na noite de terça-feira, 13, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, perdeu para Araraquara por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/18 e 25/19.

Ao final da partida o técnico Zé Sérgio mostrou chateação, uma vez que o revés não era esperado, apesar da equipe são-carlense ter tido pouco tempo de preparação.

Contudo, ele gostou do jogo e do empenho dos atletas. “A gente vencia o primeiro set, mas tomamos a virada no finalzinho com erros bobos. Acredito que isso desconcentrou o time e não conseguimos manter a regularidade nas parciais seguintes”, disse.

Zé Sérgio afirmou que Araraquara tem um time jovem e alto e as virtudes do visitante foi o saque forçado e o bloqueio. “Eles têm um time alto também, além de bem jovem”.

Pelo lado são-carlense, Zé Sérgio lamentou que o saque não foi eficiente e isso facilitou as ações araraquarenses. “Mas considero boa a estreia. Percebi que nossas atletas estavam bem ansiosas e sem ritmo. Agora é voltar aos treinos e se preparar para o próximo desafio que será sábado (17), às 15h, também em casa contra a Agee. Será um clássico de São Carlos”, finalizou Zé Sérgio.

Jogaram pelo Objetivo/InHouse/Smec: Ludmila, Thassi, Lucimara, Ana Cláudia, Natália, Rafa, Ândrea, Márcia, Juliana, Evelaine, Ana Carolina, Vanessa e Cristina. Técnico: Zé Sérgio.

Araraquara: Duda, Thaise, Natália, Luana, Karol, Luana S., Júlia, Nicole, Natasha, Helena, Kimberly, Larissa, Lauany e Nayara. Técnico: Eduardo.

Árbitros: Rafael Souza e Luís Gentil. Apontador: Wladimir do Carmo Alves.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também