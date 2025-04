Araraquara leva a melhor, vence clássico e tira a invencibilidade da ASF São Carlos

No clássico regional, ASF São Carlos levou a pior e perdeu a invencibilidade - Crédito: Jhonatan Celestino

Araraquara Fundesporte levou a melhor no primeiro clássico regional de 2025 e fez 3 a 1 na ASF São Carlos pela primeira fase da Copa da LPF na noite deste sábado, 12, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado. O resultado tirou a invencibilidade do time comandado por Fabiano Lourenço que vinha de duas vitórias e ainda lidera o torneio.

Apesar da derrota, Fabiano gostou o desempenho e rendimento da ASF que, segundo ele, perdeu nos detalhes. “A partida foi muito boa, com as duas equipes com suas estratégias de jogo. Pecamos nas tomadas de decisões e isso custou caro”, lamentou. “Mas nossa equipe mostrou qualidade”, elogiou.

Em uma breve análise da partida, o treinador são-carlense disse que a ASF começou o jogo com uma boa proposta de jogo e fez 1 a 0. Ainda na etapa inicial, Araraquara optou pela goleira-linha e chegou ao empate. “A partir daí, nosso time se perdeu nas tomadas de decisões ofensivas”, afirmou.

Com o empate, as duas equipes foram para o intervalo e Fabiano buscou orientar suas atletas e a partida retornou bem disputada, mas em um lance isolado, as visitantes viraram para 2 a 1. “Tentamos a goleira-linha para buscar o empate, mas acabamos levando o terceiro gol”, disse. De acordo com o técnico, a ASF a partir daí se lançou ao ataque e perdeu muitos gols. “Infelizmente sofremos a derrota, mas nossa equipe foi bem. Mas vamos retornar aos treinos e fazer alguns ajustes para a sequência da Copa. Apresentamos algumas falhas e vamos procurar corrigi-las”, finalizou.

Leia Também