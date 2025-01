Aracy vai em busca da segunda vitória no Raspadão

A bola volta a rolar no Raspadão e Aracy busca a segunda vitória para garantir a ponta - Crédito: Divulgação

O primeiro domingo de 2025 será agitado com seis disputados jogos pela fase de classificação do 15º Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Neste domingo, 5, a partir das 8h, na Arena Raspadão, será realizada a abertura da segunda rodada, com as equipes do grupo A medindo forças contra as do B.

As partidas prometem e a expectativa é de muita adrenalina com destaque para o Aracy que busca a segunda vitória e pega o Bola +1. Caso consiga os três pontos, pode assumir a primeira colocação em seu grupo.

A rodada

Galo das Arábias x Desportivo Central

Zavaglia x Pé na Porta

Bola+1 x Aracy

Nova Era x Tijuco Preto

Boleiros x Caixa D’Água

Nata São-carlense x Real Maloka

