APV define adversários da AVS/Smec em 2023

AVS/Smec se prepara para tentar título da APV em 2023 - Crédito: Zé_Photografy

O congresso arbitral do vôlei feminino definiu as equipes que irão participar em 2023 do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV). No total, cinco equipes participaram presença. Entre elas, a AVS/Smec. Compõe o grupo único ainda Itobi, Porto Ferreira, Piracicaba e Arthur Nogueira.

Na fase de classificação as equipes irão se enfrentar em turno e returno e as quatro primeiras se classificam para as semifinais. A estreia são-carlense será em casa. Domingo, 9, às 9h30, contra Itobi, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O coordenador da equipe são-carlense Zé Sérgio mostrou otimismo. Afinal, segundo ele, a AVS/Smec encontra-se em “ponto de bala”, uma vez que o time participa da Copa AABB e da Copa Elisângela Rebordões.

“O time está bem preparado, com um bom trabalho da técnica Sandra Mara e as jogadoras com ritmo de jogo. Espero que a estreia seja positiva e possamos vencer Itobi”, disse. “Na verdade, a nossa perspectiva é que possamos chegar até a fase final e buscar mais um título para nossa equipe”, resumiu Zé Sérgio.

A TABELA DA COPA APV

Domingo, 7 de julho

9h30 - AVS/Smec x Itobi

Sábado, 12 de agosto

20h30 - Porto Ferreira x AVS/Smec

Domingo, 3 de setembro

9h30 - AVS/Smec x Porto Ferreira

Sábado, 9 de setembro

18h30 - AVS/Smec x Piracicaba

Domingo, 1 de outubro

10h - Arthur Nogueira X AVS/Smec

Domingo, 8 de outubro

10h - Itobi x AVS/Smec

Domingo, 22 de outubro

10h - AVS/Smec x Arthur Nogueira

Sábado, 28 de outubro

16h - Piracicaba x AVS/Smec

