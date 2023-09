Após vitória no Paulista, ASF São Carlos quer a reabilitação na Liga

“O MAC é um time difícil mas estamos prontas para conquistar os três pontos”, garantiu Gabi Santos - Crédito: Zé_Photografy

Após a complicada vitória (de virada) em cima das Guerreiras de Pinda por 3 a 2 nos minutos finais, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos virou a chavinha e volta agora as atenções para a Liga Paulista, onde o time ainda não se firmou. Em três jogos, uma vitória e duas derrotas.

E justamente em busca da reabilitação é que o time comandado pelo técnico Fabiano Lourenço entra em quadra a partir das 11h desta quinta-feira, 14, quando enfrenta o Marília AC pela quarta rodada da primeira fase. A partida será no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Animadas com a difícil (mas recompensadora) vitória em cima de Pinda, as atletas do time são-carlense mostram otimismo. Com foco no resultado positivo, querem três pontos e retomar o caminho das vitórias no torneio estadual.

“O MAC é mais difícil que Pinda. Mas estamos treinando forte e ajustando o time para não cometer os erros. A expectativa para o jogo é de mais uma vitória. Dos três pontos. Acredito em um grande jogo”, disse a ala/beque Kerolin.

O mesmo discurso tem a ala/pivô Gabi Santos. Ela lembrou que o time tem alguns desfalques, mas que as atletas que vão para o jogo buscam a superação e a vitória. “Jogamos por quem está machucada também”, garantiu

Gabi aguarda uma partida difícil e enfatizou ainda que a ASF passou por uma fase instável, com apresentações que deixaram a desejar. “Mas estamos em evolução e passamos por um bom momento. O MAC é um time difícil mas estamos prontas para conquistar os três pontos”, garantiu.

Sem vitórias

No primeiro semestre, a ASF enfrentou o MAC em duas oportunidades e as visitantes colecionam uma vitória e um empate. O técnico Fabiano Lourenço aguarda um jogo equilibrado e para encarar a indigesta visitante, as atletas são-carlenses terão que ter muito equilíbrio.

“Temos que ajustar a marcação e não dar chances às adversárias. A partida é difícil e acredito em um equilíbrio muito grande. Porém vamos jogar em casa e temos que pontuar. Jogar bem, conquistar o resultado e buscar a classificação para a segunda fase”, finalizou.

