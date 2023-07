Após título dos Regionais, handebol feminino foca Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Handebol feminino de São Carlos busca um resultado positivo na Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Após o título dos Jogos Regionais, conquistado em Lençóis Paulista, a equipe de handebol feminino H7 Esportes virou a chavinha e volta a atenção para a terceira rodada da fase de classificação da Liga Nacional. A partir das 18h30 deste sábado, 29, na Arena Santos, encara a experiente equipe de Santos.

Apesar das dificuldades, uma vez que o adversário é uma das potências da modalidade no país, a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues vai em busca da segunda vitória no torneio.

“A equipe chega para essa partida com objetivos bem traçados”, explicou o técnico. Segundo ele, a equipe já está matematicamente classificada para a segunda fase da Liga Nacional e com isso, a tendência é que as atletas não entrem pressionadas e tentem surpreender em busca de mais um resultado positivo.

De acordo com Antonio Carlos, com o título nos Regionais, a H7 Esportes garantiu vaga nos Jogos Abertos, que serão realizados em outubro em São José do Rio Preto.

“Portanto, a Liga Nacional, para nós, será uma forma de iniciar esse novo ciclo de preparação de olho na segunda prioridade do ano: realizar uma grande campanha nos Abertos”, finalizou.

