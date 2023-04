Após goleada na estreia, PH comemora gols e destaca nível de concentração do São Carlos

SIGA O SCA NO

"Nosso time entrou muito concentrado. Trabalhamos bem a bola”, comemora PH - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

Na tarde da última sexta-feira, 14, o São Carlos estreou no Campeonato Paulista sub20 goleando o União São João por 7 a 0. A partida foi disputada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Os gols das Jovens Águias foram marcados por Matheus Abreu (2), Ruan Claudio, Lucas, Zanatta e PH (2).

Autor de dois gols, o meia PH ressaltou o nível de atuação da equipe. "Nosso time entrou muito concentrado. Trabalhamos bem a bola, mostrando muita vontade sobre a equipe adversária e conseguimos concluir as oportunidades de gols que criamos", disse.

Titular e autor do último gol da Águia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, PH também comemorou os gols marcados na estreia do estadual. "Muito bom voltar a atuar e melhor ainda com vitória e gols. Só tenho agradecer a Deus por esse momento", finalizou.

A equipe da Águia volta a campo no sábado, 22, às 15h, fora de casa, contra o Rio Claro, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho.

Leia Também