Após goleada na estreia, Jovens Águia encaram o Rio Claro

Equipe sub20 comemora a expressiva goleada na estreia: agora é superar o Rio Claro - Crédito: Izaque Lourival

A goleada por 7 a 0 em cima do União São João de Araras, na estreia do Campeonato Paulista Sub20 caiu como “uma luva” para o São Carlos e para o técnico Fabrício Morozetti, que tem a partir das 15h deste sábado, 22, mais um difícil compromisso. No estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, encara o Rio Claro pela segunda rodada da competição. A meta é somar pontos no torneio estadual

Durante a semana, Fabrício comandou atividades táticas e técnicas, além de coletivos. Apesar do resultado, ele pediu concentração e foco para seus jogadores. Porém enalteceu o empenho das Jovens Águias. “A vitória na primeira rodada foi bem legal porque deu motivação para os jogadores. A gente tinha tido uma excelente semana de trabalho, o grupo é muito focado, trabalhador e os jogadores entraram com muita vontade e focados no que queriam”, observou. Ninguém esperava um resultado daquele. A gente simplesmente se concentrou naquilo que treinamos, planejamos e não tínhamos informações do adversário. O jogo foi acontecendo. O primeiro tempo terminou 3x0 e no segundo tempo fica mais difícil para o adversário reverter e isso pode ter causado uma instabilidade do lado de lá. A gente procurou se manter concentrado para terminar a partida tentando colocar o nosso máximo desempenho. Foi uma partida que a gente obviamente vai guardar para sempre porque foi alto inusitado até na história do clube. Bem legal ter participado disso e os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram no primeiro jogo”, finalizou.

