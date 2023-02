Após duas derrotas, São Carlos busca reabilitação na Superliga B

SIGA O SCA NO

Após duas derrotas, São Carlos quer voltar a comemorar a vitória - Crédito: Jonas Bezerra

São Carlos tem um jogo decisivo na noite desta terça-feira, 14 pela Superliga B de vôlei feminino. O duelo será contra o Bluvolei, de Blumenau/SC e será válido pela quinta rodada da competição. As duas equipes vem de derrotas e buscam a reabilitação no campeonato. A partida começa às 19h30 no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

As atletas de São Carlos iniciaram bem a competição e venceram os dois primeiros jogos em casa (3 a 1 diante do Mackenzie e do Sesi) e na sequência, sofreram duas derrotas fora (3 a 2 para o Bradesco Esportes e 3 a 1 para o Vinhedo).

A mesma campanha tem o Bluvolei, mas ao contrário do time são-carlense, a equipe catarinense perdeu dois jogos em casa (3 a 2 para o Mackenzie e 3 a 0 para o Bradesco) e duas vitórias fora (3 a 0 no Taubaté e no Sesi).

Para o técnico Alexandro Pan o duelo será difícil e o apoio da torcida será fundamental, “Um jogo muito importante contra a equipe de Blumenau, um que vale seis pontos. É um jogo de vida ou morte para a gente. Contamos com o apoio da nossa torcida aqui no ginásio. O nosso adversário é uma equipe com o volume de jogo bem grande, mas trabalhamos para conseguir uma vitória nesta terça-feira. Mais uma vez, conto com apoio de nossa torcida de nossa cidade”.

A RODADA

Terça-feira, 14

19h – Mackenzie x Recife

19h – Sesi-Bauru x Chapecó

19h30 – São Carlos x Bluvolei

Quinta-feira, 16

19h – Bradesco Esportes x Curitiba

Sexta-feira, 17

19h –Taubaté x Vinhedo

O torcedor que comparecer para prestigiar a partida irá participar do sorteio de três camisetas oficiais (uma de treino, uma de jogo e uma de passeio) da equipe são-carlense. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

