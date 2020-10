Após dolorida derrota, Grêmio busca a reabilitação na Série B

Jogadores durante aquecimento pré-treino no Luisão: Marcus Vinícius quer time pontuando em Novo Horizonte - Crédito: Marcos Escrivani

A dolorida derrota para a Francana, no estádio Luisão, quando perdeu de virada (1 a 2), com o golpe fatal ocorrendo aos 47 minutos do segundo tempo, faz parte do passado e a partir das 15h deste sábado, 24, o Grêmio São-carlense busca a reabilitação no Campeonato Paulista da Série B.

Pela terceira rodada da fase de classificação, encara a Internacional pelo grupo 3. A novidade é que, pelo fato de Bebedouro estar na fase laranja do Plano São Paulo, devido a pandemia da Covid-19, a Federação Paulista de Futebol (FPF) transferiu a partida para Novo Horizonte e o encontro acontecerá no estádio municipal Jorge Ismael de Biasi.

Pelo mesmo grupo, às 16h, no estádio municipal Dr. José Lancha Filho, a líder Francana recebe a visita do vice-líder XV de Jaú. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento neste início de competição.

Sem problemas de atletas infectados pela Covid-19 e/ou lesionados, o técnico Marcus Vinícius irá contar com força máxima para o compromisso que promete ser outro desafio complicado para o Lobo da Paulista.

“A derrota para Francana fez com que pudéssemos constatar mais alguns problemas e estamos trabalhando nas respectivas correções”, disse o treinador na manhã desta sexta-feira, 23, durante coletivo apronto no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. “O resultado em casa foi dolorido, mas faz parte do aprendizado. Agora vamos para Novo Horizonte em busca da reabilitação. Temos que pontuar. Na pior das hipóteses, um empate”, afirmou.

TUDO TRANQUILO

Perder em casa não afetou os planos do Grêmio. “A derrota em casa foi uma surpresa. Mas vamos enfrentar um time que também perdeu na estreia. Acredito que eles irão tentar nos pressionar, mas posso garantir que mesmo assim não vamos alterar a nossa forma de jogar. A ideia é marcação alta e encurralar o adversário”, disse, assinalando que o grande pecado dos atletas do Lobo é na tomada final de decisão. “Um passe, a forma de como definir o chute. Mas isso iremos trabalhar jogo a jogo, treino a treino”, comentou.

