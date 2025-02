Após dois tropeços, Palmeiras enfrenta Guarani de olho na vitória

Compartilhar no facebook

Jogadores do Palmeiras treinam e Rômulo pode ser a novidade no Verdão - Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras tem um jogo decisivo pela sexta rodada do Paulistão. A partir das 18h30 deste domingo, 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, enfrenta o Guarani, em Campinas.

A equipe de Abel Ferreira vem de dois tropeços: derrota para o Novorizontino e empate com o RB Bragantino e ambas as partidas foi o mandante.

Agora, como visitante, a equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias e para esta partida, Abel Ferreira deve colocar em campo o “time 2”, que ainda não venceu na temporada e tem no onze titular jogadores como Gustavo Gomez, Raphael Veiga, Danilo Moreno, Facundo Torres, entre outros.

Após o jogo de Campinas, o Palmeiras terá pela frente o Corinthians no Allianz Park e Abel Ferreira deve colocar pela primeira vez a equipe que considera titular, já que os primeiros jogos ele tem usado para testes e “laboratório” para dar oportunidade a todos os jogadores inscritos no Paulistão.

O Guarani lidera o grupo B com 7 pontos e o Palmeiras está em segundo lugar no Grupo D com 8 pontos.

Além de Guarani x Palmeiras, mais um jogo está programado para este domingo, e reúne Água Santa x Ponte Preta no Distrital de Diadema.

