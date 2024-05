Após derrota, São Carlos busca a reabilitação na Série B

No Luisão, São Carlos busca a reabilitação em cima do Colorado - Crédito: Delma Gonçalves

Após a primeira derrota na temporada, quando perdeu por 1 a 0 para o Paulista, em Jundiaí, o São Carlos busca a reabilitação no Campeonato Paulista da Série B. A partir das 16h deste sábado, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a equipe recebe a visita do Colorado. No turno inicial empate em 0 a 0, em Caieiras. A partida vale pela sétima rodada da fase de classificação.

O jogo promete ser interessante e pode garantir a vaga da Águia, desde que vença e o Barcelona, que enfrenta o Flamengo, seja derrotado. Desta forma a equipe são-carlense chegará aos 11 pontos e não poderá ser mais alcançada pelo adversário.

Por isso o jogo no Luisão ganha contornos decisivos. Hoje, o São Carlos está em terceiro no grupo 2 e o Colorado, é o segundo, um ponto à frente. O objetivo do técnico João Batista é buscar a reabilitação, ultrapassar o adversário e dependendo da combinação dos resultados, terminar a rodada já garantido para a segunda fase da Bezinha.

Os jogos

Sábado, 1

15h - Manthiqueira x Mauá

15h – Mauaense x Ecus

15h – Atlético Mogi x União Mogi

16h – Inter de Bebedouro x Tanabi

16h – São Carlos x Colorado Caieiras

Domingo, 2

10h – Fernandópolis x Araçatuba

10h – Barcelona x Flamengo

15h – Tupã x Olímpia

Classificação

Grupo 2

1. Paulista, 11 pontos

2. Colorado, 9 pontos

3. São Carlos, 8 pontos

4. Flamengo, 4 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

Leia Também