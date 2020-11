Após derrota na estreia, H7 Esportes/La Salle vence Araraquara

Crédito: Divulgação

A equipe júnior de handebol feminino H7 Esportes/La Salle conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista. No final da manhã desta terça-feira, 17, o time são-carlense superou Araraquara por 21 a 16 em jogo válido pela segunda rodada da fase de classificação.

A partida aconteceu na “Bolha do Hand”, idealizada pela FPHand, no Centro Esportivo do complexo Perfect Liberty, localizado em Arujá, a 40 quilômetros de São Paulo.

Foi um acirrado clássico regional, onde a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues fez uma bela apresentação e conseguiu impor o ritmo.

Em busca de uma vaga na semifinal da competição, a equipe são-carlense estará em ação às 12h30 desta quarta-feira, 18, quando encara Sorocaba.

