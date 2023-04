Após bater na trave, Lobo dá o primeiro passo de olho no acesso a Série A3

Marcus Vinícius garantiu que o Grêmio chega em bom nível em todos os aspectos para a estreia - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em 2022, bateu na trave, ao ser eliminado pela Matonense na semifinal. Agora em 2023, o Grêmio São-carlense sonha com o acesso a Série A3 e paralelamente ignorar um suposto rebaixamento criado pela FPF nesta temporada (a quinta divisão do futebol paulista).

Desta forma, o Lobo da Central estreia neste domingo, 23, a partir das 10h, no estádio Zezinho Magalhães, quando enfrenta o XV, em Jaú, pelo grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B que tem ainda Independente de Limeira, Mogi Mirim, São Carlos e União São João de Araras.

No banco de reservas, sem novidades. Em uma escalada ascendente, o técnico será Marcus Vinícius pela quarta temporada. Na primeira, o Grêmio foi eliminado ainda na fase inicial. No ano seguinte, ficou nas quartas de final. Ano passado, a um jogo do acesso e este ano, a meta é estar entre as duas equipes que garantem presença na Série A3 em 2024.

Ambiciosos e otimistas, o time estreia em Jau e Marcus Vinícius garantiu que a equipe chega em bom nível em todos os aspectos do jogo, apesar das dificuldades que normalmente o XV impõe aos visitantes. “Mas estamos preparados”, garantiu.

O comandante gremista disse que a equipe ainda recebe atletas que estavam jogando outras competições estaduais e no período de preparação realizaram cinco jogos preparatórios. “Conseguimos atingir um bom nível técnico e tático, além de observar algumas variações de jogo. A meta esse ano é fazer uma campanha melhor do que a do ano passado, isso acontecendo conquistaremos o tão sonhado acesso”, disse.

Por fim, Marcus Vinícius disse que a Bezinha de 2023 promete ser intensa e muito disputada já que além do acesso, tem as equipes que irão lutar para se manter na quarta divisão e aquelas que irão sofrer um inusitado descenso. “Acredito que todos os jogos desta divisão são pesados e em Jaú não será diferente. Jogo duríssimo e temos que estar 100% concentrados para fazermos uma boa partida e trazermos pontos para casa”, finalizou.

