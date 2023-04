Aos 16 anos, são-carlense irá assinar primeiro contrato como atleta profissional

Talento da terra: Isaque em ação pelo Flu carioca. Agora, profissional - Crédito: Divulgação

Mais um obstáculo superado e mais um sonho realizado. O são-carlense Isaque Silva, de apenas 16 anos, mas já defendendo o clube na categoria sub17, irá assinar seu primeiro contrato como jogador profissional.

Na próxima semana, ao lado do seu empresário e para orgulho da mãe, Débora Cristina Severino, Isaque assinará o contrato e passará a integrar o grupo comandado pelo técnico Fernando Diniz.

No Clube das Laranjeiras, Isaque se consagrou em 2022, ao conquistar nas categorias de base a Copa Rio, Copa Nike, Campeonato Carioca, além de três competições na Europa.

“Na Copa Nike ele foi o melhor jogador da competição”, disse a orgulhosa mãe em entrevista ao São Carlos Agora. Em 2023, o são-carlense ampliou o vitorioso currículo, ao levantar a taça na Copa Olaria no sub16.

Devido ao Fluminense ter um time competitivo em sua categoria, a garotada foi apelidada como “Esquadrilha 07”. “É que o time do Isaque conquistou todos os títulos das competições sub15, sub16, Copa Olaria”, explicou Débora.

COMEÇO NO FUTSAL COM NATELA

Curiosamente Isaque começou no futsal. Com apenas 4 anos de idade em uma escolinha. Os primeiros chutes foram dados ao lado do professor (e técnico) Natela.

“Ele começou a se destacar e ganhou várias títulos. Em uma das competições, foi visto pelos olheiros do Fluminense”, disse Débora.

De acordo com a mamãe “coruja”, a meta de Isaque e se tornar um jogador de alto nível e conquistar títulos. “Além de estar em grandes clubes, chegar a seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo, jogar na Europa e conquistar Champions League, ganhar a Bola de Ouro”, pontuou Débora.

TUDO PELA FAMÍLIA

A mãe de Isaque disse que o filho pensa na família em primeiro lugar. “Ele quer o melhor para nós. Para mim é um sentimento de alegria poder acompanhar ele nesse processo que não foi fácil. Deixar tudo para trás e ir morar sozinho Rio de Janeiro. Mas hoje, vendo ele chegar nesta etapa, vejo que tudo valeu a pena graças a Deus”.

Cheia de felicidade, Débora aproveitou para deixar uma frase de reconhecimento a todos que participaram da evolução do filho. “Queria neste momento agradecer a todos que acreditaram no futebol do meu filho. Sou grata ao professor Natela que sempre acreditou e apoiou ele em tudo e juntos conquistaram vários títulos no futsal. Agradecer meus pais e minha irmã Angelita e meu cunhado Lucas que sempre nos apoiou e apoia até hoje. Agradecer nosso amigo e empresário Gustavo que sempre desde pequeno esteve com a gente apoiando e acreditando no trabalho do Isaque E nosso amigo e irmão Alex Performance que sempre esteve. E todos nossos familiares”, finalizou.

