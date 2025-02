Antenor R2 vence o Planalto São Carlos em jogo quente no Raspadão

Antenor R2 fez uma bela partida e superou o Planalto Verde São Carlos - Crédito: Divulgação

A quarta rodada da primeira fase do Campeonato Raspadão foi bem quente. Cinco jogos aconteceram na manhã de domingo, 9, envolvendo equipes dos grupos C e D e após os resultados, aconteceram significativas mudanças na tabela de classificação restando somente uma rodada para o encerramento da fase qualificatória. As partidas foram realizadas na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A rodada

Em um dia de clássico, o treinador Carlão e seu auxiliar João Moura deram um ‘nó tático’ no Planalto Verde São Carlos e com isso venceram o jogo por 2 a 1. A partida foi bem disputada e o Antenor que foi a vice-liderança do grupo D, tirou a invencibilidade do todo poderoso Planalto São Carlos, que caiu para a segunda colocação no grupo C, com 7 pontos.

O Vila Bahia foi surpreendido pelo Coca Cola que teve no comando de Mazinho e Sassá. A equipe fez 2 a 1 no adversário e garantiu vaga na segunda fase, ao somar 7 pontos e assumir a terceira colocação do grupo C. O Vila Bahia tem 5 pontos e está em terceiro no grupo D.

O Zé Bebeu que tem no comando o treinador Adriano teve trabalho, mas venceu o Real São-carlense por 3 a 2, que tem se destacado no torneio com uma boa equipe e com um diferencial no gol.

O Zé Bebeu está na segunda fase. Lidera o grupo C com 10 pontos. Já o Real São-carlense, eliminado, tem apenas 1 ponto no grupo D.

Em outra partida, o Planalto Verde Brotas fez 2 a 0 no Unidos do Nordeste e assumiu a liderança do grupo D com 9 pontos.

O Planalto tem jogadores rápidos e colocou correria no adversário. O Unidos fez um jogo compactado, mas era barrado pela forte marcação da zaga adversária. Com a derrota, o Unidos permaneceu em quarto lugar no grupo C com 6 pontos.

No jogo que valia a busca por uma vaga na segunda fase, o Aracy 2 fez 2 a 0 em cima do Furacão. No comando de Pedrinho que gastou e reforçou o time para a temporada, a equipe foi para cima e buscou a classificação à segunda fase. O treinador Matheus do Furacão fez seu time impor um bom ritmo, mas depois que tomou o segundo gol, bateu o cansaço na equipe que acabou saindo derrotada.

Desta forma, o Furacão ficou em quinto lugar no grupo C com apenas 1 ponto enquanto que o Aracy foi a 4 pontos no grupo D e assumiu a quarta colocação.

Classificação

