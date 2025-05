Ana Cláudia promete “jogos cirúrgicos” de olho na semifinal da LPF

Final de semana será de jogos decisivos para a equipe sub20 - Crédito: Jhonatan Celestino

Restam duas partidas para a equipe sub20 da ASF São Carlos encerrar a participação na primeira fase da Copa da LPF. Em terceiro lugar, a equipe sonha com uma classificação direta para as semifinais e para isso terá que terminar em 1º ou 2º lugar.

Possibilidades existem. Basta que o time são-carlense vença os dois jogos restantes. O primeiro, na noite desta sexta-feira, 30, no ginásio municipal de esportes Professor Tuta. A partir das 19h, enfrenta Mogi das Cruzes. Depois, no domingo, 1, a partir das 12h, no ginásio municipal de esportes Manuel Nascimento Junior, enfrenta Santos.

Para estes compromissos, a técnica Ana Cláudia Bianconi trabalhou suas atletas à exaustão. Tudo para poder conquistar duas vitórias e alcançar a meta pré-estabelecida. Ela promete “atuações cirúrgicas”.

“Vamos dar um passo de cada vez. A semifinal é acessível, mas sabemos das dificuldades”, disse, salientando que prevê duas partidas bem disputadas e cansaço das jogadoras.

Em uma análise sobre os compromissos que terão pela frente, a treinadora disse que pretende alternar a maneira de jogar para surpreender as adversárias. “Contra Mogi, vamos tentar explorar uma marcação baixa e sair nos contra-ataques. Santos eu acredito que virá com marcação alta e tentarão nos surpreender com jogadas rápidas no ataque. Estamos estudando as adversárias e pretendemos surpreender. É difícil, mas vamos em busca de duas vitórias”, finalizou.

