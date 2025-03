Ambiciosa, sub20 da ASF SÃ£o Carlos estreia na Copa LFP

Time são-carlense espera ficar entre as quatro forças da categoria na competição - Crédito: Divulgação

Vai ser dada a largada para a equipe sub20 ASF São Carlos na Copa LPF e às 14h deste sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado, enfrenta Guarulhos.

O time são-carlense faz a primeira apresentação no ano e de acordo com a técnica Aninha Bianconi, as atletas estão mais maduras, pois é o segundo ano na competição, mas vem com reforços e renovada.

“Posso dizer que tenho um time muito bom e acho que podemos sonhar em terminar entre os quatro primeiros e quem sabe, sonhar com uma semifinal”, comentou.

Porém, para chegar entre os primeiros, a treinadora tem ciência que há degraus a serem escalados e o primeiro é superar Guarulhos. “O que pesa é a ansiedade e o nervosismo da estreia. Estamos fazendo alguns ajustes e acredito que o ritmo vem durante o campeonato, pois apenas treinamos até aqui. Mas as atletas estão super focadas e concentradas. Minha maior preocupação, apenas, é manter o controle da ansiedade nesta primeira partida”, finalizou.

