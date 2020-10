Amazona são-carlense, em grande estilo, é vice-campeã brasileira de hipismo

21 Out 2020 - 09h11

Crédito: Divulgação

A amazona são-carlense Luiza Casale Fauvel de Moraes, de apenas 9 anos, brilhou intensamente no Haras Agromen, em Orlândia, no último final de semana, ao conquistar o título de vice-campeã brasileira na Copa Brasil de Hipismo, denominada “José Ribeiro de Mendonça”. O concurso também era válido para a Taça São Paulo de Salto Iniciante

Representando a Hípica Damha, Luiza disputou a prova na categoria 0,90 cm salto iniciante com mais de 30 atletas de todo o pais e montou três cavalos (Pilatus, Canto Blanco e Endoktro).

No sábado, as provas foram válidas para a primeira etapa da Taça São Paulo de Salto Iniciante e no domingo, pela segunda etapa da mesma competição.

Durante a competição em Orlândia, montando Pilatus, Luiza foi vice-campeã da Copa Brasil e se colocou como uma das melhores amazonas de sua categoria.

O resultado incentivou a pequena são-carlense e a qualifica para a próxima etapa do brasileiro de equipes. Luiza pode representar o Estado de São Paulo.

Após retornar para São Carlos, ao lado do pai, Guto Fauvel e da mãe Michele Casale, a pequena amazona disse que se emocionou, pois ficou seis meses afastada de qualquer atividade, devido a pandemia da Covid-19.

“Fiquei muito feliz com o resultado pois é uma prova de alto nível e com atletas de ponta de todo ao país. Agradece ao meu técnico Rogério (Radaeli), os tratadores Jimmy e Fabricio e toda equipe do Centro Hípico Damha pelo trabalho e dedicação nos treinos”, disse Luiza.

