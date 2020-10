Amazona são-carlense chega otimista para a Copa Brasil

Com o retorno gradual às atividades presenciais, a pequena amazona corre contra o tempo para voltar a boa forma física e técnica - Crédito: Marcos Escrivani

Foram praticamente seis meses sem atividades em 2020 devido a pandemia da Covid-19. Agora os treinos retornaram e com eles, os eventos oficiais. Desta forma, a amazona são-carlense Luiza Casale Fauvel de Moraes estará em ação neste final de semana e no sábado, 17 e domingo, 18, participará da Copa Brasil José Ribeiro de Mendonça. As provas serão no Centro Hípico Agromen, em Orlândia.

O concurso é válido ainda para a Taça São Paulo de Salto Iniciante e Luiza, que representa a Hípica Damha, irá montar os cavalos Canto Blanco, Pilatus e Endoktro e competirá na categoria 90 centímetros.

“Em relação a 2019, a Luiza subiu duas categorias, já que naquela temporada ela saltou os 60 cm”, disse o técnico Rogério Radaelli.

TEMPORADA ATÍPICA

No início deste ano Luiza chegou a participar de uma competição nos EUA, mas com a pandemia da Covid-19 sua rotina de treinos e competições foi afetada drasticamente.

Com o retorno gradual às atividades presenciais, a pequena amazona corre contra o tempo para voltar a boa forma física e técnica.

“Os treinos foram poucos, mas ela está bem preparada”, disse Radaeli. “A Luiza estava com um excelente ritmo desde 2019, mas este problema de saúde pública freou sua evolução. Com isso impediu uma sequência de boas participações, mas acredito que, aos poucos iremos retornar a rotina de treinos e de bons resultados”, afirmou o treinador são-carlense, salientando que Luiza deve surpreender em Orlândia. “Ela está otimista e segura que pode realizar uma bela competição”, disse.

