Amadorzão terá rodada completa no feriado

No dia da Padroeira do Brasil e dia das Crianças, neste feriado de quinta-feira, 12, tem rodada completa do Campeonato Amador. Cinco jogos estão previstos pela terceira rodada da fase de classificação, com jogos previstos para três praças esportivas.

O destaque fica para os líderes Primos e Mairiense. As duas equipes lideram o “Mais Charmoso da Cidade” e estão com 6 pontos.

A meta das duas equipes, a princípio, é a mesma: vencer seus adversários e manterem a ponta da competição.

O Mairiense encara o Vasco no campo de Vila Isabel, a partir das 9h. Já o Primos estará em ação, a partir das 8h15, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, quando encara o Unidos da Vila.

3ª rodada

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira

8h15 – Jacobucci x EC Jockey

10h – Atlético Aracy x Jardim Gonzaga

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h15 – Primos x Unidos da Vila

10h – Ponte Preta x SCBN

Campo de Vila Isabel

9h – Mairiense x Vasco

Classificação

Primos – 6 pontos

Mairiense – 6 pontos

Jardim Gonzaga – 4 pontos

Ponte Preta – 3 ponto3

SCBN – 3 pontos

Atlético Aracy – 3 pontos

Vasco – 1 ponto

Unidos da Vila – 1 ponto

Jockey – 0 ponto

Jacobucci – 0 ponto

