Amadorzão tem cinco líderes após duas rodadas

Mairiense conseguiu segurar o Zavaglia e garantiu o 1 a 1 - Crédito: Divulgação

Encerrada a segunda rodada do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Após dois jogos, o torneio apresenta cinco equipes com 4 pontos cada: Zavaglia, Jardim Gonzaga, Primos, Os Prédios e Vasco da Gama e são separadas apenas por saldo de gols. Coincidentemente, essas agremiações são as únicas que ainda não sabem o que é perder.

A rodada teve cinco jogos e todos marcados por extremo equilíbrio. Vasco, Ponte e Os Prédios conseguiram vencer. As outras duas partidas terminaram empatadas, entre elas o tradicional clássico entre Jardim Gonzaga e Primos, que ficou no 1 a 1. Já a partida Real São-carlense x Polêmicos foi adiada por luto, já que um membro do Real perdeu um entre querido.

Um dos destaques da rodada, foram as torcidas que compareceram ao estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, que proporcionaram a verdadeira festa do futebol, com todos os presentes se respeitando e incentivando o time do seu coração.

Resultados

Vasco da Gama 1 x 0 Red Bull

Unidos da Vila 1 x 2 Ponte Preta

Mairiense 1 x 1 Zavaglia

Os Prédios 2 x 0 SCBN

Jardim Gonzaga 1 x 1 Primos

