Águia conhece adversários da Bezinha

Após a realização do Conselho Técnico ocorrido na manhã desta quinta-feira, 13 no edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), foram definidos os detalhes do Campeonato Paulista Sub-23 que terá a participação de 15 equipes. A primeira rodada será dia 20 de abril e final dia 31 de agosto, com jogos somente aos finais de semana.

O São Carlos confirmou presença e caiu no Grupo 2, ao lado do Batatais, Independente de Limeira, Flamengo e Guarulhos.

De acordo com as normas estabelecidas pela FPF, na primeira fase as 15 equipes foram divididas em três grupos regionalizados, onde se enfrentam em dois turnos e classificam-se os dois times mais bem classificados, além dos dois melhores terceiros.

Os oito times que avançarem serão divididos em dois grupos por critérios técnicos, classificando os dois melhores à semifinal, onde os acessos serão disputados em mata-mata. Em caso de empates nesta fase e na decisão do título, prevalecerá a melhor campanha na somatória das fases.

A novidade neste ano é que poderão ser inscritos até três atletas acima de 23 anos.

Os grupos

Grupo 1 Assisense, Olímpia, Santacruzense, Tanabi e Tupã.

Grupo 2 Batatais, Independente, Flamengo, Guarulhos e São Carlos.

Grupo 3 ECUS, Manthiqueira, Mauá, Mauaense e União Mogi.

