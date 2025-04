Águia anuncia goleiros para a Bezinha

Compartilhar no facebook

São Carlos anunciou os goleiros para a Série B do Paulista - Crédito: Facebook/São Carlos FC

O São Carlos anunciou na manhã desta quarta-feira, 16, dois reforços para o Campeonato Paulista da Série B, que começa neste final de semana.

Após empréstimo para Desportiva Ferroviária, semifinalista do Campeonato Capixaba, Max Yam retorna ao clube. O goleiro de 21 anos esteve no elenco da Águia no ano passado, quando o clube chegou às quartas de finais da Bezinha.

O gol do São Carlos conta ainda com a chegada de João Caniato, de 22 anos, que defendeu o XV de Jaú na Série A3 do Paulista.

A Águia estreia neste sábado, 19, em Guarulhos, diante do Flamengo, às 15h no estádio municipal. Antônio Soares de Oliveira.

