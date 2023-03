Agnaldo Liz quer um São Carlos “equilibrado em todas as posições”

Liz assegurou que trabalha por um São Carlos equilibrado em todas as posições: meta é o acesso - Crédito: Divulgação

De olho no Campeonato Paulista da Série B (estreia será sábado, 22, às 16h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, contra o Mogi Mirim, o São Carlos trabalha forte sob o comando do técnico Agnaldo Liz, auxiliado pelo preparador físico Léo Oliveira, pelo preparador de goleiros Alison e pelo massagista João Paulo. As atividades acontecem diariamente no Luisão.

Anunciado oficialmente a semana passada, em entrevista ao São Carlos Agora, Liz afirmou que o time começou a ser montado com um planejamento inicial de trazer atletas que já trabalharam sob seu comando, além de indicações de jogadores que eram monitorados e outros que estavam no Sub-20.

“Na semana do dia 12 começamos os trabalhos de avaliação física e na segunda-feira (20), o trabalho de campo. Nesta segunda-feira, 27, começamos os trabalhos específicos, técnicos e táticos”, pontuou.

O treinador da Águia disse ainda que dois jogos-treino já foram agendados. Nesta sexta-feira, 31, encara o Botafogo de Ribeirão Preto e na segunda-feira, 3, a Francana. “Ainda teremos mais datas para amistosos, mas ainda estamos definindo os adversários”.

EQUILÍBRIO

Indagado sobre o perfil do São Carlos para a Bezinha, Liz assegurou que trabalha por um time equilibrado em todas as posições, salientando que o grupo ainda não está fechado. “Temos atletas para chegar. Estamos acompanhando jogadores que estão atuando em outros estaduais e dependendo da situação de contrato poderemos trazer”, disse.

PASSO A PASSO

Liz deixou claro ainda que tem plena ciência do novo regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que versa sobre a criação da nova divisão (5ª). Porém a meta da Bezinha é estar qualificado entre os 16 times e não sofrer com um possível rebaixamento. Garantiu que todo o grupo olha “para cima” no campeonato.

Porém, alertou que o trabalho realizado pelo clube é “passo a passo”, com metas pontuais. “O primeiro objetivo é passar de fase para depois alcançar o acesso. A competição tem muitas equipes de tradição e a gente precisa ser forte, equilibrado e largar bem no início para tentar consolidar nossa classificação e ajustar a equipe no decorrer da competição”, admitiu.

FOCO E FORÇA

Enquanto a bola não rola oficialmente, o comandante da Águia admitiu que os trabalhos no Luisão são intensos, procurando aproveitar cada minuto dos treinos. Tudo para deixar o time preparado para a maratona que é a Bezinha.

“Estamos treinando bastante e aproveitando esse período importante de preparação para que a gente possa deixar a equipe com os trabalhos físicos, técnicos e táticos, além de usar os jogos-treino, para estrear bem. Acreditamos que vamos fazer uma boa campanha. O torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai desempenhar um ótimo papel na competição e ser uma surpresa altamente positiva. Estamos trabalhando para isso com muito respeito as outras equipes, mas vamos honrar o nome do São Carlos, da cidade e buscar o nosso objetivo. Contamos com a colaboração de todos. Estamos ajustando tudo para fazer um time forte e dar alegria a todos”, finalizou.

Leia Também