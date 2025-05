AGEE/São Carlos na 1a Divisão do Paulista

AGEE/São Carlos - Crédito: divulgação

A AGEE/São Carlos está de volta ao cenário do voleibol paulista. Na semana passada, a equipe masculina adulta iniciou os treinamentos visando o Campeonato Paulista - 1a Divisão, conhecida também como Copa Piratininga.

Ao todo, são 8 equipes na disputa da temporada. Além de São Carlos, a competição conta com a ADV/Artur Nogueira, Bebedouro Clube, Fundesport/Araraquara, Lençóis Paulista, Pindamonhangaba, São Caetano e Sesi Bauru.

A fase classificatória será disputada em turno e returno. Os quatro primeiros disputam as semifinais, os vencedores a final e os perdedores o 3o lugar.

Sobre a competição, o técnico são-carlense Dudão comentou: “Será uma competição de alto nível técnico com equipes tradicionais e com excelentes estruturas. Exceto São Caetano da Grande São Paulo, as demais equipes são do interior. Teremos grandes jogos”.

A equipe de São Carlos tem jogadores jovens com as experientes Bravin e Éder. “Nossos jogadores são jovens com bom nível técnico. Temos muito trabalho até a nossa estreia no final do mês. Temos que dar volume, ritmo e conjunto a equipe”, observa o técnico Dudão.

São Carlos estreia em casa no Paulista. O duelo será no dia 30 de maio, às 20h, diante da ADV/Artur Nogueira, no Ginásio de Esportes “Milton Olaio Filho”.

O elenco de São Carlos é composto pelos: centrais - Adryan, Caio Santana, Carlão, Ítalo Jr. e Logan; levantadores - João P e Kaiser; líberos - Bryan Pombo e Gabriel Sucesso; ponteiros - Bravin, Éder, Gabriel Grimberg, Miguel e Robson; oposto - Maxciel Silva; e, comissão técnica - Dudão (técnico), Tony (preparador físico) e Rogério Geraldo (fisioterapeuta).

FASE CLASSIFICATÓRIA

Turno

30/5, às 20h - AGEE/São Carlos x ADV/Artur Nogueira

12/6, às 19h - Pindamonhangaba x AGEE/São Carlos

18/6, às 19h30 - São Caetano x AGEE/São Carlos

21/6, às 18h - Lençóis Paulista x AGEE/São Carlos

27/6, às 19h - AGEE/São Carlos x Bebedouro Clube

06/7, às 18h - AGEE/São Carlos x SESI Bauru

09/7, às 18h - AGEE/São Carlos x Fundesport/Araraquara

Returno

15/8, às 19h - AGEE/São Carlos x Pindamonhangaba

17/8, às 11h - ADV/Artur Nogueira x AGEE/São Carlos

22/8, às 19h - Bebedouro Clube x AGEE/São Carlos

30/8, às 18h - AGEE/São Carlos x Lençóis Paulista

03/9, às 18h - AGEE/São Carlos x São Caetano

20/9, às 18h - SESI Bauru x AGEE/São Carlos

26/9, às 18h - Fundesport/Araraquara x AGEE/São Carlos

