Agee perde a segunda e se complica na APV

O time são-carlense tropeçou em casa e se complicou na APV - Crédito: Miltinho Marchetti

Em um jogo bem disputado na manhã deste domingo, 1, a equipe de vôlei feminino Agee São Carlos perdeu para São João da Boa Vista, em jogo realizado no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O time orientado pelo técnico Lucas Labacki perdeu por 3 sets a 1 (parciais de 14/25, 14/25, 26/24 e 11/25) e se complicou na fase de classificação do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV). Em três partidas, foram duas derrotas. Para que tenha chance de avançar à semifinal, não pode mais sofrer derrotas.

O técnico Lucas Labacki lamentou o revés, porém salientou que seu time fez uma boa apresentação. “Jogamos desfalcados e não contamos com quatro atletas fundamentais para o time”, afirmou. Já Maurício, técnico do time visitante afirmou que a equipe iniciou os treinos há poucos dias. “Estamos correndo atrás do prejuízo e a partida foi bem difícil, pois estamos sem ritmo”, disse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também