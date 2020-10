Agee entra como favorito para encarar o Objetivo/InHouse/Smec no Campeonato da APV

O Agee venceu na estreia e entra como favorito diante do Objetivo/InHouse/Smec - Crédito: Marcos Escrivani

A segunda rodada da fase de classificação do campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) marca um clássico são-carlense no vôlei feminino. A partir das 15h deste sábado, 17, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, estarão frente a frente Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill e Objetivo/InHouse/Smec.

O clássico são-carlense é aguardado com expectativa e o Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill entra como favorito. O time estreou com vitória ao vencer Araraquara por 3 sets a 0. O Objetivo/InHouse/Smec, por sua vez perdeu para o time araraquarense pelos iguais 3 sets a 0.

Para as comandadas do técnico Zé Sérgio o confronto é decisivo, pois uma segunda derrota pode significar uma precoce eliminação da fase final do torneio, já que apenas as duas primeiras equipes seguem para a decisão da competição na temporada 2020 que foi “encurtada” devido a pandemia da Covid-19.

“No clássico entra a rivalidade entre as duas equipes. As jogadoras ficam com ‘sangue nos olhos’, pois ninguém quer perder’, definiu Zé Sérgio. Segundo ele, o Objetivo/InHouse/Smec tem um time mais experiente e necessita de tempo para adquirir o volume de jogo necessário e na partida contra o Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill acredita que as suas atletas estarão mais tranquilas. “Treinamos o saque e o passe. Além de uma preparação psicológica para tentarmos um bom jogo”, observou. “Temos que vencer para ficar com boas chances de classificação”, ponderou, jogando do rival a responsabilidade do favoritismo.

“Eles venceram e acredito que as atletas estão mais tranquilas. Porém aumenta nossa responsabilidade. Portanto todo cuidado é pouco. Vamos mudar a postura para buscar um resultado positivo. Não podemos perder”, alertou.

