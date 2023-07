AEA será São Carlos nos Regionais no vôlei de praia feminino

Lucimara, Luiza e Téo: as representantes de São Carlos nos Jogos Regionais - Crédito: Divulgação

A equipe da AEA São Carlos treina forte para os Jogos Regionais que começará nesta sexta-feira, 14, em Lençóis Paulista. A equipe será representada pelas são-carlenses Lucimara, Luiza e Téo e terá como técnico Basílio Favoretto.

O time que disputa torneios regionais e estaduais, irá representar a cidade na principal competição amadora do interior paulista e que reúne várias modalidades esportivas.

O primeiro jogo da AEA será nesta sexta. A partir das 13h encara Bauru. O segundo será sábado, 15, a partir das 9h contra Jaú.

São 16 cidades participantes e de acordo com Basílio, será uma competição muito forte. “Por isso estamos treinando bastante, pois sabemos da dificuldade”, disse. “O objetivo da equipe é estar entre as quatro melhores duplas. “Por isso aumentamos a quantidade e a intensidade dos treinos”, completou.

Já as atletas estão confiantes e acreditam no potencial do grupo. Por isso esperam lutar por pódio e sonham alto em Lençóis. “Independentemente da classificação, queremos fazer uma ótima competição, pois vontade e compromisso não faltam”, garante Lucimara. “Vamos em busca mais uma vez da classificação para os Abertos, como ocorreu no ano passado”, garantiu a jogadora.

De acordo com Basílio, a equipe também treina forte visando outras duas competições em agosto, como a quarta etapa da AEA - São Carlos e o Circuito Paulista de Vôlei de Praia. “Agradecemos a todos os colaboradores, Secretaria de Esportes e Prefeitura que nos apoiam nesse projeto”, finalizou Basílio.

