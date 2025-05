Adolescentes da Fundação Casa de São Carlos participam de torneio de basquete

Competições servem para ampliar essas práticas esportivas e proporcionar a convivência em sociedade - Crédito: Marcelo Machado

Os adolescentes que cumprem medida em centros da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) de Franca, São Carlos, Sertãozinho, Ribeirão Preto e Araraquara participam nos dias 27, 28 e 29 de maio da etapa regional do VIII Torneio Estadual de Basquete da Instituição.

Os jogos serão realizados no ginásio municipal de esportes José Vessi, localizado em Cravinhos, cidade a 30km de distância de Ribeirão Preto.

A classificatória será dividida em duas chaves, A e B. Na primeira, jogarão as equipes das Fundações Casa de Franca, São Carlos e Sertãozinho.

Na chave seguinte, que ocorrerá na quarta-feira, 28, jogarão as equipes dos Casas Ribeirão Preto, Rio Pardo (também de Ribeirão) e Araraquara.

Na quinta-feira, 29, ocorrerão os jogos da semifinal e final, com a participação de quatro centros, sendo dois classificados de cada uma das chaves.

As partidas seguirão as regras específicas estabelecidas pela International Basketball Federation (Fiba) e pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, destaca a importância da promoção dos torneios de modalidades esportivas distintas. “O acesso ao esporte e o desenvolvimento físico saudável são direitos desses adolescentes, e os profissionais de Educação Física da Fundação Casa trabalham diferentes modalidades nos centros de atendimento, indo muito além do contato com o futebol. As competições que realizamos servem para ampliar essas práticas esportivas e proporcionar a convivência em sociedade mesmo durante o cumprimento da medida socioeducativa”, explicou a presidente.

A etapa estadual do Torneio está programada para acontecer no mês de junho, com as disputas dos grupos dos times masculinos classificados nas etapas regionais, além da definição da equipe campeã na categoria feminina.

Leia Também