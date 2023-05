Adesm e Fundesport são semifinalistas na Central League

O Guarani de Matão despachou o Flamingo por 3 a 0 - Crédito: Divulgação

A Central League, competição destinada às categorias de base e promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, já tem dois semifinalistas na categoria sub14.

Na noite desta quinta-feira, 11, a Adesm de São Carlos e a Fundesport de Araraquara carimbaram a vaga nas semifinais na categoria sub14.

A Adesm recebeu Descalvado e goleou pelo placar de 5 a 1. Já em Araraquara, no Jardim Botânico, a Fundesport Araraquara recebeu Ibaté e venceu por 2 a 0. As duas equipes aguardam seus adversários que serão conhecidos neste sábado, 13.

Ainda na quinta-feira houve o jogo de ida das semifinais do sub12. Em Ibaté teve Salesianos 2 a 0 em cima dos anfitriões e em Araraquara os donos casa também venceram pelo placar de 2 a 0 a equipe do Flamingo.

Completando a rodada de quinta-feira, no sub16 Ibaté o Flamingo pelo placar de 2 a 0 e no sub14 o Guarani Matão superou a equipe do Flamingo 3 a 0.

Neste sábado, 13, as partidas continuam. Em Matão, às 9h jogam Guarani x Flamingo no sub14 e às 10h30, Guarani x Salesianos pelo sub16. Em Guariba, o Apafug recebe o Salesianos pelo sub16. Em Bocaina, acontece Bocaina x Fundesport Araraquara. Em Ibaté os donos da casa recebem o Flamingo e finalizando a rodada em São Carlos, a Adesm encara o Apafug/Guariba às 15h no campo do distrito de Água Vermelha pelo sub16.

