Abertura do campeonato amador de futebol acontece neste domingo

01 Out 2023 - 07h49 Por Redação São Carlos Agora

Campeonato amador de futebol - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura realiza a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol Amador neste domingo (01/10). Serão dez equipes participando da competição, que terá seus jogos realizados aos domingos pela manhã nas praças esportivas da cidade.

Nesta edição, todas as equipes se enfrentam na primeira fase em turno único, propiciando a disputa de ao menos nove jogos a todos os times. Os oito melhores classificados avançam às quartas de final, que, assim como na semifinal e final, será feita em dois jogos. O campeão será conhecido no mês de dezembro.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, foram diversos pedidos recebidos pela pasta para que a competição acontecesse. “Nós recebemos esta solicitação e demos andamento de imediato porque o Campeonato Amador é um dos mais antigos da cidade ainda em vigência, além de sempre receber bons públicos e resultar em uma atividade esportiva para os atletas do nosso município”, disse Anderson.

Na primeira rodada, serão utilizadas as praças esportivas de Água Vermelha e da Vila Izabel, assim como o campo municipal de Ibaté. Com o tempo, o Estádio Municipal “Luiz Estevan de Siqueira – Zuzão” também fará parte da competição, que igualmente poderá ter partidas sendo disputadas no Estádio Municipal “Prof. Luís Augusto de Oliveira – Luisão”.

Acompanhe os jogos da primeira rodada:

CAMPO DA VILA IZABEL (01/10):

9h- Primos X Jacobucci

CAMPO DE ÁGUA VERMELHA (01/10):

8h15- Jardim Gonzaga X Vasco

10h- Mariense X Jockey

CAMPO DE IBATÉ (01/10):

8h15- BN X Atlético Aracy

10h- Ponte Preta X Unidos da Vila.

