Aberta as inscrições para o campeonato máster em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) iniciou nesta segunda-feira, 28, as inscrições de equipes para a disputa do Campeonato Municipal de Futebol Master, categoria voltada para atletas com 45 ou mais anos de idade. O torneio é realizado anualmente no município e movimenta atletas em praças esportivas distribuídas pela cidade.

Todas as equipes são-carlenses – vinculadas ou não às ligas municipais – podem participar e, para isto, devem apenas se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Rua Dom Pedro II, 1296 – Centro) até o dia 6 de setembro. Posteriormente, a organização marcará o congresso técnico com todos os representantes dos times participantes, ocasião em que deverá ser entregue a ficha de inscrição e a documentação completa dos atletas.

A competição será disputada aos sábados à tarde preferencialmente no Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão” e nos campos municipais de Água Vermelha e da Vila Izabel. Dependendo do número de equipes, outras praças esportivas também poderão ser utilizadas.

Neste ano, a Prefeitura arcará com todas as despesas para que o torneio aconteça, como pagamento de arbitragem e premiação, além de realizar a própria manutenção das praças esportivas. Pela primeira vez, a taxa de inscrição será solidária, com a entrega de 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal e açúcar) por atleta e membro de comissão técnica, com o total arrecadado sendo encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, comentou sobre a expectativa do início do torneio. “O Campeonato Master é tradicional em São Carlos e a Prefeitura continuará apoiando esta atividade. Desta vez, procuramos inovar e promoveremos a inscrição solidária para unir esporte e cidadania, angariando alimentos para o Fundo Social de Solidariedade e que serão repassados às instituições filantrópicas da cidade a fim de que beneficiem as pessoas que mais precisam”, disse Anderson.

O esclarecimento de dúvidas e a consulta ao regulamento da competição podem ser obtidos na própria Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, seja presencialmente ou pelo telefone 3372-1020.

Leia Também