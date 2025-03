A trÃªs pontos da degola, GrÃªmio inicia "finais" na A4

Em situação delicada, time de Marcus Vinícius busca escapar da degola na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Na 12ª posição com 11 pontos e a três da zona da degola, que tem o Vocem com 8 pontos e na 15ª posição (a Matonense é a primeira rebaixada com apenas 1 ponto), o Grêmio São-carlense inicia uma série de “finais” no Campeonato Paulista da Série A4.

As “finais” em questão, não são para tentar a classificação para a segunda fase e sim, buscar se manter na quarta divisão, já que o planejamento de 2024 quanto ao acesso A Série A3, naufragou.

Restam quatro rodadas para encerrar a primeira fase. São 12 pontos em disputa, o que torna a indigesta briga uma “luta de foice no escuro”. A princípio, cinco equipes lutam para fugir desta ingrata vaga que irá rebaixar mais um time e fará companhia a Matonense.

Jabaquara, 10º colocado e Grêmio São-carlense, 11º, estão com 11 pontos. Em 13º aparece o Audax, com 10 pontos. Penapolense está em 14º com 8 pontos, emparelhado com o Vocem, também com 8 pontos, mas com saldo de gols pior.

O calvário do tricolor são-carlense começa neste sábado, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando encara o Taquaritinga, a partir das 16h. Na quarta-feira, 12, às 19h, também em casa, pega o Colorado Caieiras. Depois, no sábado, 15, no estádio municipal Jayme Cintra, às 15h, terá pela frente o Paulista. Por fim, na última rodada, no Luisão, às 16h, sábado, 22, despede-se da A4 diante do Nacional.

Novo líder

O Paulista A4 tem um novo líder. Na tarde desta quarta-feira, 5, o União Barbarense recebeu o Osasco Audax no estádio municipal Antônio Guimarães, no fechamento da 11ª rodada, e superou o adversário por 3 a 0, assumindo a ponta da competição estadual.

Com o resultado, além de chegar a cinco vitórias consecutivas, o União foi a 23 pontos, mesmo número do São Caetano, mas leva vantagem no saldo de gols (11 a 9), iniciando a próxima rodada na liderança.

Do outro lado, com 10, o Audax aparece na 13ª colocação, com apenas dois de vantagem para o Vocem, primeiro time no Z2.

