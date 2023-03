8ª Copa AVS/Smec terá 12 times e o Troféu Elizangela Rebordões

Elizangela (à direita - nº 6) terá homenagem póstuma na 8ª Copa AVS/Smec - Crédito: zé_photografic

Um dia que promete ser emocionante para organizadores e participantes da 8ª edição da Copa AVS/Smec que será realizada neste ano e que contará com a participação de 12 equipes de São Carlos, Ibaté e Américo Brasiliense.

No dia da abertura, dia 16 de abril, às 9h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, representantes de todas as equipes estarão presentes para aplaudir, se emocionar e reverenciar Elizangêla Rebordões, que era ex-jogadora do Garra 1000 e morreu em um trágico acidente ocorrido sexta-feira, 6 de janeiro, na BR-365, entre João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais, quando a família iria visitar parentes na Bahia. Ela morreu no local do acidente enquanto que o marido Flávio Rebordões e sua filha, Flavinha, de 13 anos, se recuperaram.

A organização da Copa AVS/Smec elaborou um troféu que leva o nome da homenageada e será entregue as jogadoras que se destacarem em cada partida da competição. No dia da abertura, Flávio e Flavinha deverão estar presentes e igualmente serão homenageados.

A COPA

De acordo com o coordenador Zé Sérgio, após o congresso técnico realizado no dia 20 de março, confirmaram presença a AVS/Smec, Alpha, Caaso, Country Club, Elite, Fenix Lbrsportes, IESC Voleibol, Golden Team de Américo Brasiliense, Ibaté, São Carlos Clube A, São Carlos Clube B e UFSCar.

No torneio início no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, terá o desfile das 12 equipe e será feito apenas um jogo de abertura valendo pela fase de classificação do campeonato.

A fase de classificação termina no dia 30 de setembro, após a realização de um turno único, com as equipes enfrentando-se entre si. Do 1º ao 4º colocado disputarão a série ouro, do 5º ao 8º a prata e do 9º ao 12º a bronze.

Leia Também