5 coisas que as casas de apostas fazem melhor do que qualquer empresa no mundo

Cada vez mais populares, as casas de apostas em Portugal tais como as que vê aqui oferecem entretenimento e diversão ilimitada, podendo fazer apostas em vários tipos de desporto, e em vários países. Dito isto, poucas pessoas olham para as casas de apostas como um negócio, e vendo este tipo de sites como um negócio dá-nos algumas informações valiosas sobre como este tipo de negócios tem tido um grande sucesso ao longo dos últimos anos.

Completamente legais em Portugal, já cerca de uma década, as casas de apostas têm apostado no nosso país e na Europa, onde alguns países seguiram a nossa linha de legislação, criando segurança para o negócio das apostas online, quer seja para o dono desse negócio ou para o utilizador final, ou seja, a pessoa que faz a aposta.

Mas, que lições podemos tirar sobre o negócio das apostas online para o nosso próprio negócio, ou seja, o que é que as apostas online fazem que mais ninguém faz no mundo?

Vamos olhar para os 5 principais pontos de diferença que são críticos para o sucesso das apostas online, e com os quais pode aprender facilmente.

Honestidade, em tempo real

As pessoas podem dizer bem ou mal das apostas desportivas online, há de tudo. Mas ninguém pode negar que as apostas desportivas online são o negócio mais honesto do mundo, e em tempo real. Passamos a explicar esta afirmação que pode ser polémica, mas é bem simples.

Quando faz uma aposta, sabe exatamente o que vai apostar e o que vai ganhar, a isso chamam-se odds. Mas à medida que o jogo se aproxima, as odds baixam e ou sobem, de acordo com vários parâmetros. E quando faz uma aposta no meio do jogo, as odds são drasticamente alteradas por golos, perigosidade dos ataques, etc. Ou seja, podemos pacificamente afirmar que as apostas online são honestas e que esta honestidade se pode fazer em tempo real, pois as odds são alteradas à medida que fatores externos ocorrem.

Ora, por vezes vemos empresas ou superfícies comerciais e “alavancar” um preço para depois o colocar em promoção, ou a ganhar mais do que a média. Mas nas casas de apostas online, sendo tudo automático, existe uma genuína honestidade.

Captação de novos membros

As casas de apostas online são peritas em captar novos membros, e pode aprender muito com as técnicas que eles usam para poderem ter mais utilizadores registados. Existem fundamentalmente duas formas de obter novos membros: oferecer serviços grátis ou bónus iniciais/contínuos. Vamos analisar cada opção.

Os serviços grátis a que nos referimos refere-se ao que chamamos tecnicamente uma “free bet”, ou seja uma aposta desportiva gratuita para quem se for registar na casa de apostas. Desta forma, testa a plataforma, tenta a sua sorte, e vê como tudo funciona de forma simples e intuitiva.

Já os bónus, podem também ser aplicados a pagamentos que sejam feitos à casa de apostas. Por exemplo, se depositar 100€ a empresa cobre esse valor, ou 50%. Estes descontos dependem da época do ano e do tipo de casa de apostas, mas a lógica é sempre esta.

Nem sempre é fácil fazer isto no mundo empresarial, no entanto, pode sempre aplicar esta técnica, ou algo similar, aos seus maiores clientes, apresentando um bónus em serviços ou produtos. Assim, pode aprender com esta técnica das casas de apostas para cativar e reter novos clientes de forma eficiente.

Extensa informação e suporte online