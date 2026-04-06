3ª edição do Grappling Família CT Coliseu acontece neste sábado com entrada solidária

A cidade de São Carlos recebe neste sábado (11) a 3ª edição do Grappling Família CT Coliseu, evento que promete reunir atletas e amantes das artes marciais em uma noite marcada por competição, integração e espírito esportivo.

A programação começa às 19h, no Ginásio do Santa Felícia, localizado na Rua Alberto Lanzoni, 180. A entrada será solidária: o público deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

O evento contará com a participação de atletas de diversas cidades da região e também de outros estados, como Sumaré, Caraguatatuba e Ouro Fino, reforçando o caráter regional e competitivo do encontro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99640-0303.

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