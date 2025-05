2ª Edição da "Corre Comigo By Elder Fragalle" acontece neste domingo

Corre Comigo By Elder Fragalle -

A 2ª edição da Corrida e Caminhada "Corre Comigo By Elder Fragalle" será realizada neste domingo (25/05), a partir das 8h, no Swiss Park, localizado na Avenida José Antônio Santili. Com o apoio da Prefeitura e realização da Beat Sports, o evento promete energia, emoção e companheirismo. Interessados podem se inscrever através do site Ticket Sports: www.ticketsports.com.br.

As modalidades incluem:

- Corrida de Rua: Percursos de 5km e 10km, com largada às 8h. Idade mínima para a modalidade de 10km é de 16 anos, e para a de 5km é de 14 anos (completos até 31 de dezembro do ano da prova);

- Caminhada: Percurso de 10km, com largada às 8h;

- Corrida Kids: Distâncias variadas conforme a faixa etária, seguindo as regras oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo. A largada está prevista para as 9h30. As distâncias por idade são: de 01 a 05 anos: 50m; de 06 a 08 anos: 100m; de 09 a 10 anos: 200m e de 11 a 13 anos: 400m.

Claudia Cury, organizadora do evento, destaca que a "Corre Comigo by Elder" vai além de uma corrida, sendo uma celebração da vida e do legado deixado pelo Elder. "Tem espaço para todos! Para quem busca desafio, temos as provas de 5 km e 10 km de corrida. Para quem prefere um ritmo mais leve, a caminhada é a escolha ideal. E os pequenos também entram na festa com a prova das crianças, cheia de alegria e incentivo ao esporte. Venha correr, caminhar, vibrar e celebrar com a gente. Cada passo é uma lembrança. Cada chegada, uma conquista compartilhada. Corre com propósito. Corre com amor. Corre com Elder”.

Premiação:

- Geral (Masculino e Feminino): 1º ao 3º lugar nas modalidades de 10km e 5km;

- Faixas Etárias (Masculino e Feminino): 1º ao 3º lugar nas modalidades de 10km e 5km, nas categorias: 14 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e acima de 59 anos;

- Premiação Surpresa: A ser divulgada no dia do evento (Masculino e Feminino) – Troféus;

- Prêmio Corredor Mais Velho: (Masculino e Feminino) – Troféus;

- Prêmio Corredor Mais Novo: (Masculino e Feminino) – Troféus;

- Premiação para as 03 Maiores Assessorias em Número de Inscritos: Troféus;

- Premiação para as 03 Maiores Escolas em Número de Inscritos: Troféus;

Na caminhada e na Corrida Kids não haverá premiação, mas todos os participantes receberão medalha de participação (finisher).

