2ª Beat Colors Run Sunset reúne 1,5 mil corredores em São Carlos

Crédito: Jeferson de Paula

São Carlos recebeu neste sábado (20) a 2ª edição da Beat Colors Run Sunset 2025, evento que movimentou cerca de 1.500 corredores em percursos de 5 km e 10 km. A concentração ocorreu na rotatória de acesso à USP 2, com trajeto externo, mas no caso da prova de 10 km houve um trecho interno dentro do campus universitário.

O evento contou com categorias especiais para PCDs e também para o público infantil. As largadas foram programadas de forma escalonada: às 16h para o kids, às 16h58 para a categoria PCD e às 17h para o público geral.

Além da corrida, a programação teve clima de festival, com food trucks e apresentações musicais que animaram o público até o pôr do sol, reforçando o caráter de lazer e integração da competição.

Leia Também