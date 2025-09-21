(16) 99963-6036
domingo, 21 de setembro de 2025
Esportes

2ª Beat Colors Run Sunset reúne 1,5 mil corredores em São Carlos

21 Set 2025 - 07h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
2ª Beat Colors Run Sunset reúne 1,5 mil corredores em São Carlos - Crédito: Jeferson de Paula Crédito: Jeferson de Paula

São Carlos recebeu neste sábado (20) a 2ª edição da Beat Colors Run Sunset 2025, evento que movimentou cerca de 1.500 corredores em percursos de 5 km e 10 km. A concentração ocorreu na rotatória de acesso à USP 2, com trajeto externo, mas no caso da prova de 10 km houve um trecho interno dentro do campus universitário.

O evento contou com categorias especiais para PCDs e também para o público infantil. As largadas foram programadas de forma escalonada: às 16h para o kids, às 16h58 para a categoria PCD e às 17h para o público geral.

Além da corrida, a programação teve clima de festival, com food trucks e apresentações musicais que animaram o público até o pôr do sol, reforçando o caráter de lazer e integração da competição.

Leia Também

Últimos dias para se inscrever na 6ª Corrida Unimed São Carlos
Esportes16h03 - 20 Set 2025

Últimos dias para se inscrever na 6ª Corrida Unimed São Carlos

Ibaté recebe a 7ª edição do Gladiator’s Fight
Esportes15h03 - 19 Set 2025

Ibaté recebe a 7ª edição do Gladiator’s Fight

Ibaté abre inscrições para o Campeonato Amador de Futebol 2025
Esportes18h52 - 17 Set 2025

Ibaté abre inscrições para o Campeonato Amador de Futebol 2025

São-carlense Isaque faz dois gols na estreia pelo Shakhtar, mas arbitragem anula ambos
Futebol 16h20 - 17 Set 2025

São-carlense Isaque faz dois gols na estreia pelo Shakhtar, mas arbitragem anula ambos

Circuito Jaú Serve reúne corredores em São Carlos neste domingo
Esportes09h41 - 14 Set 2025

Circuito Jaú Serve reúne corredores em São Carlos neste domingo

Últimas Notícias