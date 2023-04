1º de Maio é comemorado com “Torneio do Trabalhador” em Ibaté

Crédito: Divulgação

Comemorando o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, a Secretaria Municipal de Esportes organizou o tradicional “Torneio de Futebol do Trabalhador de Ibaté”.

Após passar por uma ampla e completa reforma, o “Estádio Municipal Dagnino Rossi”, registra com o evento, o retorno da realização das partidas e campeonatos de futebol.

O Torneio tem início às 7h45 e conta com a participação de 19 equipes, sendo todas do mesmo nível, garantindo um bom espetáculo àqueles que estiverem presentes.

O secretário-adjunto de Esportes, Raul Seixas II, explica que nos anos anteriores a forma de eliminatória ocorreu com jogos em minutos reduzidos em um único tempo, havendo o empate, a disputa era direcionada aos pênaltis, e no mesmo dia sagrava-se o vencedor. “No torneio deste ano, daremos início aos jogos no domingo (30), avançando até as semifinais, onde conheceremos os finalistas que disputarão a final na segunda-feira, 1º de maio, em um jogo com duração de 40 minutos por tempo”, detalhou.

O prefeito José Luiz Parella convida toda a população para participar e prestigiar o Torneio 1° de Maio. “O Torneio 1° de Maio é tradição em Ibaté, os esportistas aguardavam ansiosos chegar a data para montar os seus times e participar do retorno das disputas esportivas no complexo. É um evento gostoso para quem participa e para quem gosta de futebol e vai assistir”, comentou Zé Parrella.

TABELA DE JOGOS

7h45 – Juventus x Amigos da Chácara

8h10 – Favelados x Bragantino Red Bull

8h35 – Sidertec x Portugal

9h00 – Manchester City x Mata Jogada F.C.

9h25 – Inter Spezia x PZL

9h50 – Atecubanos Cruzado x Bola na Rede

10h15 – Aquarela Papelaria x Veteranos do Cruzado

10h40 – Ynvictus F.C. x Icaraisopolis

11h05 – R9 x CDHU

Chapéu: Boleragem

