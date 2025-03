100% na Faber, Boni tenta manter a ponta e pega o G4

Compartilhar no facebook

Lanterna e sem ponto, o Ice Polar/Drogaria Pepe encara o Ultrazinco - Crédito: Divulgação

O Campeonato Veterano Clube Faber-Castell começa a ‘engrenar’ e na manhã deste domingo, 30, no Cedrinho, vai acontecer a terceira rodada da primeira fase.

A rodada é tripla, com partidas nos dois campos de futebol a partir das 8h e o jogo mais atrativo reúne o líder Boni Centro Automotivo que lidera com 6 pontos, contra o G4, que está em terceiro lugar e em caso de vitória, pode ‘roubar’ a ponta do adversário.

A rodada

Campo 1

8h - G4 x Boni Centro Automotivo

10h - WLM Engenharia/Casa dos Portões x Rio Training

Campo 2

8h - Ice Polar/Drogaria Pepe X Ultrazinco

Classificação

