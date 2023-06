100% fora, Grêmio garante vaga para a 2ª fase

SIGA O SCA NO

Matheus Barbosa o gol que abriu o placar em Limeira - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com um futebol eficiente, o Grêmio manteve 100% fora de casa no Campeonato Paulista da Série B e na manhã deste domingo, 4, venceu mais partida pelo grupo 3. No estádio municipal Agostinho Prada, em Limeira, bateu o Independente pela contagem mínima. O zagueirão Matheus Barbosa fez o gol solitário aos 16 minutos da etapa inicial.

O placar foi magro, mas o resultado animador. Com a vitória, o Grêmio somou 3 pontos e foi a 14 pontos. Reassumiu a vice-liderança e consolidou a classificação para a segunda fase. Restam 9 pontos a serem disputados na primeira fase e o Lobo abriu 10 pontos para Mogi Mirim e São Carlos, os últimos colocados do grupo.

Como de costume, a zaga do técnico Marcus Vinícius foi eficiente e não levou gols. Mas o ataque deixa a desejar. Marcou o gol da vitória, porém passou vários sustos durante os 90 minutos de jogo.

No próximo sábado, 10, às 17h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o derby entre Grêmio e São Carlos.

PRIMEIRO TEMPO ANIMADO

O clima colaborou e o primeiro tempo foi animado em Limeira. Marcus Vinícius surpreendeu e mandou seus atletas fazer marcação alta e não deu espaço ao Independente.

A pressão surtiu efeito e após algumas chances, o Grêmio chegou a vantagem parcial. Aos 16 minutos, o zagueiro Matheus Barbosa aproveitou rebote da zaga e fez 1 a 0, sem chances para Henrique.

Mesmo em vantagem o Lobo continuou no ataque e criou mais chances para ampliar. O Independente tentou o empate, levou perigo para o goleiro Murillo. Mas o placar manteve a vantagem são-carlense.

SEGUNDO TEMPO “QUASE” PERIGOSO

Se no primeiro tempo fez uma partida superior ao adversário, na etapa final o Grêmio levou vários sustos. Em busca do empate, o Independente de lançou ao ataque e nos 10 minutos teve duas reais chances para marcar. A sorte ajudou o Lobo. De forma inexplicável, o Grêmio não conseguiu manter o mesmo ritmo e viu o adversário crescer.

Somente a partir dos 15 minutos, o time são-carlense deu mostras que poderia equilibrar a partida e aos 17 minutos Kriguer perdeu gol incrível, após receber passe açucarado de Pedrão. Chutou a bola para fora do “Agostinho Prada”.

Com Zé Vitor sumido e Chagas apenas esforçado, o Grêmio com jogadores mais qualificados, voltou a impor o ritmo de controlou a partida. Aos 42 minutos, Fly, atacante do Independente foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Como de costume, a zaga mostrou eficiência e é uma das melhores da Bezinha. Já o ataque...

